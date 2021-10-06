В Москве появится не менее 10 млн кв. м новых производственных площадей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшее время создать не менее 10 млн кв. метров новых производственных площадей. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в среду на XVI Национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития".

"В ближайшее время в Москве появятся не менее 10 млн кв. метров новых производственных площадей. Это станет возможно благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ - прим. ТАСС), проекту, который мы назвали "Индустриальные кварталы", - сказал он.

По словам главы ведомства, 10 млн кв. метров - это порядка 4,5 тыс. новых производственных предприятий.

"Новые производственные предприятия появятся, можно сказать, на руинах старых, на заброшенных промзонах. Сегодня там цеха советской постройки, небезопасные для жителей города - а у нас порядка 8 млн человек живут рядом с промзонами. <...> В рамках механизма КРТ мы вернем промышленность туда, где она не только размещалась исторически, но и будет эффективно работать в будущем", - добавил Прохоров.

Он уточнил, что для инвесторов "Индустриальные кварталы" - уникальная возможность получить крупную площадку в пределах старой Москвы для комплексного освоения территорий. В целом механизм КРТ в Москве затронет почти 2 тыс. га земли, позволит создать не менее 500 тыс. новых рабочих мест.