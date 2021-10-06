Минтранс: Москва и Минск в хорошем темпе реализуют дорожную карту в транспортной сфере

Круглогодичная навигация по Северному морскому пути начнется в 2023-2024 годах

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал, что регулярные контейнерные перевозки обеспечат доставку рыбной продукции с территории Дальнего Востока в европейскую часть страны

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