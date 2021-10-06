Мордовия планирует получить 100 га земли из федеральной собственности для возведения жилья

ТАСС, 6 октября. Власти Мордовии рассчитывают в ближайшие пять лет построить 5 млн кв. м жилья, в том числе на 100 га федеральных земель, которые планируется передать в собственность республики, сообщил в среду ТАСС глава Мордовии Артем Здунов в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Мы выстроили план на ближайшую пятилетку: надо [построить около] 5 млн кв. м жилья. Конкретные земли определены, это земли федеральные, некоторые сейчас не используются, и требуется передача [земель в собственность республики] со стороны федеральных министерств. Мы их будем использовать для строительства в Саранской городской агломерации, в сельских территориях. По федеральным землям для жилищного многоэтажного строительства мы видим до 100 га", - сказал Здунов.

По данным пресс-службы главы Мордовии, в агломерации планируется жилищное строительство с производственными площадками и объектами инфраструктуры. Власти рассчитывают, что это придаст импульс развитию территории. Также ранее власти договорились с компанией ДОМ.РФ, которая окажет содействие в проведении аналитического исследования рынка жилищного строительства с подготовкой мастер-плана.

В целом, по словам Здунова, республика планирует в ближайшее время ввести в хозяйственный оборот около 100 тыс. га. Часть земель необходима для развития сельхозпредприятий республики.