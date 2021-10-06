МЭР предлагает освободить от налога на прибыль доходы от интеллектуальной собственности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России предложило возобновить на три года действие льготы, освобождающей от уплаты налога на прибыль доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Для субъектов МСП льгота может быть введена на пять лет. Это следует из подготовленного МЭР проекта федерального закона, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект направлен на возобновление на 3 года (для субъектов малого и среднего предпринимательства - на 5 лет) льготы по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде РИД, выявленных в ходе инвентаризации. Сроки действия льготы установлены в соответствии с зарубежным опытом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разработчики законодательной инициативы уточняют, что завершение действия данной льготы после двухлетнего функционирования в 2018-2019 годах привело к снижению инвестиционной привлекательности российских компаний и уменьшению объемов сделок и доходов, получаемых от введения прав на РИД в хозяйственный оборот. "Предусмотренный льготой двухлетний срок оказался недостаточным, принимая во внимание длительность и трудоемкость проведения процедуры инвентаризации прав на РИД", - резюмируется в документе.

В МЭР рассчитывают, что возобновление действия льготы позволит вывести РИД "из серой зоны рынка", привлечь потенциальных покупателей лицензий или исключительных авторских прав, обеспечить рост прибыли, повышение конкурентоспособности продукции и капитализации.