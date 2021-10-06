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Служба финомбудсмена планирует снять лимит 500 тыс. рублей при рассмотрении обращений

Заместитель руководителя АНО "СОДФУ" Евгения Сударева сообщила, что это позволит максимально защищать требования потребителей негосударственных пенсионных фондов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного планирует снять ограничение на сумму 500 тыс. рублей, в пределах которой финомбудсмен рассматривает обращения потребителей. Об этом сообщила заместитель руководителя АНО "СОДФУ" Евгения Сударева, выступая на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

"Мы хотим снять ограничение в лимит, установленный в 500 тыс. [рублей] по рассмотрению обращений в области НПФ, что опять же позволит максимально защищать требования потребителей негосударственных пенсионных фондов. В будущем мы в рамках участия в разработке и реализации Стратегии развития финансового рынка до тридцатого года (2030 года - прим. ТАСС) хотим предложить рассмотреть вопрос по снятию ограничения, в том числе на сумму, в пределах которой рассматривает обращения потребителей финансовых услуг финансовый уполномоченный", - сказала Сударева.

Ограничение размера имущественных требований потребителя в 500 тыс. рублей не распространяется лишь на требования, вытекающие из нарушения страховщиком своих обязательств по договору ОСАГО.

Сударева также отметила, что в ближайшее время служба финомбудсмена планирует расширить компетенцию финансового управляющего по рассмотрению таких требований, как требования, связанные с незаконным переходом потребителя негосударственных пенсионных фондов из одного фонда в другой без его согласия.

Помимо этого, в числе планов службы - создание Единого центра методологии рассмотрения гражданско-правовых споров между потребителями финансовых услуги и финансовыми организациями. Цель создания этого центра - выработка единообразных позиций в рамках службы финансового уполномоченного, взаимодействие по данным позициям, обмен информацией и с судебными органами и Банком России и государственными органами власти в рамках их компетенции.

По данным СОДФУ, за I полугодие 2021 года к кредитным организациям поступило более 6,6 тыс. обращений потребителей. В числе обращений лидировало потребительское кредитование (77,9%). В отношении банковских счетов и переводов было зафиксировано 18% обращений, а банковских вкладов - 3,8%.

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