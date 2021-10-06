Россельхознадзор выявил кишечную палочку в пельменях, поставляемых в курганские учреждения

ТАСС, 6 октября. Россельхознадзор выявил бактерии группы кишечной палочки в пельменях и ряженке, поставляемых в бюджетные учреждения Курганской области. Региональное управление ведомства направило предписания производителям о прекращении действия деклараций о соответствии на данные виды продукции. Об этом в среду сообщили на сайте управления.

"Выданы четыре предписания о прекращении четырех деклараций о соответствии на молочную и мясную продукцию перерабатывающим предприятиям Курганской области в связи с выявлением в продукции показателей, не соответствующих безопасности. Пробы были отобраны <...> в ходе проведения внеплановых проверок бюджетных учреждений. <...> По результатам лабораторных исследований установлено: несоответствие по показателю "бактерии группы кишечной палочки" (колиформы) в пробах пельменей "Русские" и "Домашние" и в пробах ряженки с массовой долей жира 4%", - говорится в сообщении.

Также было выявлено несоответствие в пробах сметаны с массовой долей жира 15% по показателю "дрожжи" и в пробах фарша "Домашнего" по показателю Listeria monocytogenes - палочковидных бактерий.

"Выявление данных показателей в продукции говорит о нарушении микробиологических нормативов безопасности. <...> Управление Россельхознадзора направило производителям предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на данные виды продукции. Кроме того, на ответственных за выпуск продукции лиц были составлены административные протоколы. <...> К административной ответственности в виде штрафов привлечены должностные лица четырех предприятий: директор, технолог, заведующий лабораторией, руководитель производства", - рассказали в ведомстве.