"Яндекс", "Ланит", Gigabyte и ВТБ построят под Рязанью завод по производству серверов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совместное предприятие (СП) "Яндекса", группы компаний "Ланит", производителя компьютерной техники Gigabyte и банка ВТБ начало строительство завода по производству серверного оборудования под Рязанью. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Совместное предприятие, созданное "Яндексом", группой компаний "Ланит", производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования. Производственный комплекс будет находиться неподалеку от Рязани, на территории индустриального парка "Рязанский", - говорится в сообщении.

Завод будет выпускать серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств под торговой маркой Openyard. Площадь участка для строительства комплекса составляет 8 га, первая очередь будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. "Здесь будут выполняться все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции", - добавили в "Яндексе".

В производство на начальном этапе будет вложено более 1 млрд рублей. Пуско-наладочные работы планируется начать в третьем квартале 2022 года, а первый сервер завод может выпустить до конца следующего года.

Производимые серверы будут спроектированы с использованием разработок и технологий "Яндекса".

В июне 2021 года "Яндекс", "Ланит", Gigabyte и ВТБ объявили о создании СП для запуска производства серверов в России.