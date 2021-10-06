Эксперты обсудят вопросы мировой энергетики на "Российской энергетической неделе"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Эксперты затронут вопросы трансформации и развития рынка мировой энергетики на "Российской энергетической неделе" (РЭН), которая пройдет с 13 по 15 октября, сообщается в пресс-релизе форума.

"В условиях энергетического перехода вопросы развития энергетики неразрывно связаны с внедрением новых технологий, трансформацией, направленной на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Защита климата - задача, которую невозможно решить на уровне одной страны, это глобальная цель, для достижения которой важно выстраивать межстрановой диалог и сотрудничество", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков.

В ходе сессий эксперты обсудят позиции нефти, газа и угля в мировой энергетике, вопросы перестроения инфраструктуры под новые источники энергии и объемов запасов углеводородов из реализуемых проектов месторождений, а также возможности энергетического перехода с использованием ископаемого топлива. "Объединенные общей задачей наиболее эффективной настройки системы для продолжения привлечения инвестиций в отрасль и создания мультипликативного эффекта, в этом году мы обсудим стратегически важные вопросы монетизации огромного потенциала нефтяной, газовой и угольной отраслей в условиях новых испытаний для мирового энергетического рынка", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Александра Новака.

Форум будет поделен на тематические блоки: "Климатическая повестка", "Экономика и рынок: новые сценарии", "Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков", "Кадровый потенциал ТЭК", "Новые технологические решения" и "Новая регуляторика в энергетике".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.