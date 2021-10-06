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Правительство России выделит кредит в 2,7 млрд рублей на строительство моста в Туле

Возведение моста снизит транспортную нагрузку на дороги города и позволит развивать жилищное строительство, уверены в Тульской области

ТУЛА, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила предоставление 2,7 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство четырехполосного моста через реку Упа в Туле. Его возведение снизит транспортную нагрузку на дороги города и позволит развивать жилищное строительство, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.

"Региональное правительство направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства моста в Туле через реку Упа на сумму 2,7 млрд рублей. Проектируемый мост будет четырехполосным с тротуарами для пешеходов. Его протяженность составит 740 м <...> Межведомственная комиссия при Минстрое РФ одобрила заявку", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Возведение моста позволит снизить транспортную нагрузку на дорожную сеть Тулы и реализовать строительство суммарно около 1,5 млн кв. м жилья. "Строительство моста необходимо для соединения трех крупных, густонаселенных районов Тулы, на территории которых возводятся спортивные объекты, детские сады, школы и другие элементы инфраструктуры", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Дюмин также отметил, что в течение года правительство региона совместно с Министерством обороны РФ провело работу по передаче в собственность области территории военного аэродрома Клоково площадью 120 гектаров. Аэродром находится в черте Тулы и имеет высокую привлекательность для застройщиков. "Общая площадь передаваемой территории позволит построить не менее 1,2 млн кв. м жилья. Объем частного финансирования строительства составит 80 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
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