Песков заявил, что Россия готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах по газу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты на поставку газа и неоднократно это подтверждала, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах и так далее", - сказал представитель Кремля, комментируя в среду ситуацию на газовом рынке Европы.

Пресс-секретарь президента перенаправил в компанию "Газпром" вопрос о возможных долгосрочных контрактах на поставки газа из РФ в Европу.

Журналисты спросили представителя Кремля, выходили ли европейские страны с предложениями о таких долгосрочных контрактах. Песков ответил, что "Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе". Компания, по его словам, сейчас близка к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году, "все допустимые превышения обеспечиваются "Газпромом" в рамках действующих контрактов".

"Что касается переговоров на будущее, то, честно говоря, не знаю. Рекомендую обращаться в корпорацию ("Газпром" - прим. ТАСС)", - сказал пресс-секретарь президента.