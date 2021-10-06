Хабаровск может стать одной из дополнительных площадок проведения ВЭФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Площадку Восточного экономического форума (ВЭФ), который традиционно проходит в сентябре во Владивостоке, менять не планируется. Как сообщил в среду журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, в будущем при расширении форума Хабаровск может стать одной из его дополнительных площадок.

"Не думаю, что будем менять площадку Восточного экономического форума. <…> Коллеги говорили о том, может ли форум работать на нескольких площадках, и тут ответ положительный, надо подумать. У нас же форум не состоит только из одного заседания, <…> на трибуну выходят лидеры государств, почему одна из таких площадок не может базироваться на территории крупнейшего индустриального центра Дальнего Востока - Хабаровска. Надо подумать, как это организовать", - сказал полпред.

Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента РФ от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.