Путин обсудит развитие энергетики с министрами, главами регионов и бизнесом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в среду во второй половине дня обсудит с федеральными министрами, руководителями регионов и главами крупных компаний и госкорпораций перспективы развития энергетики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он [президент] продолжит во многом тему, которая вчера обсуждалась, - сказал Песков. - Вчера говорилось о климатических изменениях, а сегодня речь пойдет о развитии энергетики, всего сектора, в том числе с учетом тех изменений, которые будут происходить. Совещание будет важное, ориентированное на долгосрочную перспективу".

Представитель Кремля уточнил, что в совещании примут участие вице-премьер Александр Новак, помощники президента РФ Игорь Левитин и Максим Орешкин, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Кроме того, добавил Песков, в совещании примут участие главы регионов, в частности, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В обсуждении будут участвовать и представители бизнеса и госкорпораций: президент "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин и др.

"Вступительное слово Путина будет доступно вниманию", - сказал Песков.

Кроме того, у президента на среду запланированы несколько рабочих встреч непубличного характера. Глава государства работает в Ново-Огареве.