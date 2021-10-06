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Энергетический кризис в Европе

Песков раскритиковал энергополитику Европы со ставкой на альтернативную энергетику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что необходим комплексный подход

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при выстраивании энергетической политики необходим комплексный подход, который практикуют власти России. По его словам, Европа столкнулась с энергетическим кризисом, не учтя возможные климатические процессы.

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"Опыт такой, что для целей устойчивого развития - а устойчивое развитие для нас является абсолютным приоритетом - очень важно избежать каких-то перекосов", - заявил он, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что ЕС будет продолжать двигаться к альтернативным источникам энергии. Именно поэтому, по словам Пескова, "здесь нужен очень продуманный, комплексный подход, как минимум такой, который демонстрирует руководство РФ".

Песков также подчеркнул, что именно этим и продиктована серьезность тех совещаний, которые проводит глава государства Владимир Путин. Он пояснил, что имеет ввиду состоявшееся во вторник совещание с членами правительства, ключевым вопросом на котором была тема изменения климата, и запланированное на среду совещание по развитию энергетики.

"Все очень просто: вы делаете ставку на развитие энергии ветра. Вы создаете соответствующую инфраструктуру. Но происходят разные климатические процессы и вдруг ветра становится меньше. Это то, что объективно произошло в Европе в этом году. Ветра стало меньше и генерация сократилась", - объяснил свою точку зрения Песков. Он отметил, что в создавшейся ситуации необходимо заполнять создавшийся дефицит из других источников, так как невозможно сократить потребление. "И оказывается, что другие источники не могут взяться из ниоткуда. Для этого нужны какие-то контракты и так далее. А спотовый рынок оказался не в состоянии заполнить эти возникшие дыры", - заметил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФон дер Ляйен, УрсулаЭнергетический кризис в Европе
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