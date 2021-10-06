Абрамченко ожидает новых рекордов в российском АПК в 2021 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ожидает, что в агропромышленном комплексе страны в 2021 году будут получены новые рекорды. Об этом она заявила в ходе официального открытия агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Два года мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на эти глобальные вызовы, глобальные риски, несмотря на то, что в этом году Российская Федерация столкнулась еще с масштабными проблемами, связанными с метеоусловиями, с неблагоприятными погодными условиями, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики. В частности, в этом году мы установим новые рекорды по нескольким направлениям", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что речь идет о сборе овощей в зимних теплицах, о сборе рапса и ягодной продукции. По ее словам, хорошие показатели показывают животноводы и рыбаки. "Когда мы говорим об установлении производственных показателей, нужно не забывать об условиях жизни наших селян. Это еще один наш приоритет", - добавила она.

В первую очередь имеется в виду развитие программы "Комплексное развитие сельских территорий", финансирование которой в этом году выросло на 9,6 млрд рублей, до 41 млрд рублей. "Я рассчитываю, что региональные команды вместе с Министерством сельского хозяйства будут и впредь держать это в фокусе своего внимания, ориентируясь на точечную настройку реализации данной программы, имея в виду потребности селян, потребности жителей. Ведь для кого-то очень важно построить спортивные сооружения, для кого-то - заниматься благоустройством. Для кого-то важным фактором является строительство автомобильных дорог, а кому-то нужны объекты здравоохранения и соцкультурные объекты", - заключила Абрамченко.