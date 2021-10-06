Премьер Польши утверждает, что цены на энергию растут в Европе из-за действий России

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Цены на энергию растут на европейских рынках по искусственным причинам, которые якобы генерируются российским "Газпромом". С таким утверждением выступил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в ходе второго дня неформального саммита ЕС в Словении.

"Цены на энергию формируются по большей части искусственным способом за счет закручивания вентиля, можно сказать, Россией, "Газпромом", - заявил глава польского правительства, назвав "Газпром" "инструментом энергетической политики российского государства". "Сегодня цены на газ подняли стоимость энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого", - добавил Моравецкий.

По его словам, на ближайших саммитах ЕС энергетическая политика и цены на энергию будут обсуждаться детально. "Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать широкие решения в рамках дискуссии в Евросовете через две недели", - указал премьер.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 октября выросла до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость газа в Европе растет, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что рост цен на газ в Европе связан с целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России. "Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять - самым тщательным образом, последовательно - все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - подчеркнул он. По словам Пескова, сложившаяся в Европе ситуация связана, в частности, с тем, как идет восстановление экономики после пандемии, а также с ростом потребления энергоресурсов и незаполненностью газовых хранилищ.