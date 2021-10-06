Картельный сговор выявили на торгах на 305 млн рублей для ремонта дорог в Липецкой области

ТАСС, 6 октября. Антиконкурентное соглашение выявили в Липецкой области на торгах с начальной суммой контракта в 305 млн рублей для ремонта автомобильных дорог, в том числе на средства национального проекта. Об этом сообщили в среду на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"ФАС выявила антиконкурентное соглашение при ремонте автодорог Липецкой области. Организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников. ФАС России признала управление дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ "Липецкавтодор" и ООО "Транспортная компания "Руслан-1" нарушившими статью 16 закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Орган власти, казенное учреждение и организация заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на торгах на рынке услуг по ремонту автодорог нескольких районов Липецкой области.

"Организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников, благодаря чему победу в электронном аукционе одержала транспортная компания "Руслан-1". Начальная (максимальная) цена контракта составляла 305 млн рублей. Отметим, что часть средств на выполнение ремонтных работ была выделена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.