Азербайджан намерен расширять географию поставок своего газа в Европу

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа в Европу. Об этом заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая нового руководителя представительства Евросоюза в стране Петра Михалко.

"Азербайджанский газ уже поставляется на европейский рынок. Конечно, наши планы, связанные с проектом Южного газового коридора, этим не ограничиваются. Мы видим, что можем стать поставщиком [газа] для многих других членов Европейского союза. Мы планируем работать вместе с ЕС для расширения географии наших поставок - особенно сейчас, зимой, когда все видят, что альтернативный источник является вопросом энергетической безопасности", - сказал глава государства, слова которого приводятся на его сайте.

В интервью испанскому информационному агентству EFE в конце прошлой недели Алиев заявил, что подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м, чего, по его словам, достаточно для внутреннего потребления и экспорта как минимум на 100 лет.

Азербайджан 31 декабря прошлого года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, 2 млрд куб. м - Греция и Болгария, остальные объемы - прилегающие рынки.

Протяженность Южного газового коридора составляет 3,5 тыс. км. Он пролегает от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании и представляет собой интегрированную систему, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Основным источником газа для него стало морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.