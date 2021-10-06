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ЕК изучит предложения по реформированию энергорынка ЕС

При этом Еврокомисся настаивает на том, что долгосрочное решение энергокризиса за зеленым переходом

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомисся рассмотрит предложения стран по реформированию рынка газа и электричества в ЕС, но настаивает на том, что долгосрочное решение энергокризиса за зеленым переходом. Об этом заявила в среду представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия изучит все предложения, поступающие от стран ЕС, - сказала она. - Однако мы настаиваем, что причины пика газовых цен - это ситуация на глобальном рынке, поэтому долгосрочным решением для ЕС является зеленый переход и сокращение зависимости от углеродного импорта".

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