ЕК изучит предложения по реформированию энергорынка ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомисся рассмотрит предложения стран по реформированию рынка газа и электричества в ЕС, но настаивает на том, что долгосрочное решение энергокризиса за зеленым переходом. Об этом заявила в среду представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия изучит все предложения, поступающие от стран ЕС, - сказала она. - Однако мы настаиваем, что причины пика газовых цен - это ситуация на глобальном рынке, поэтому долгосрочным решением для ЕС является зеленый переход и сокращение зависимости от углеродного импорта".