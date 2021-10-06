Россельхознадзор разрешил ввоз инкубационного яйца и цыплят с 26 предприятий Германии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 5 октября 2021 года разрешил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с 26 предприятий Германии. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор по результатам проводимой совместной работы с ветеринарной службой Германии принял решение возобновить с 5 октября поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с логистического центра WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH (федеральная земля Бавария, Германия) и его 26 предприятий-поставщиков, расположенных в благополучных по гриппу птиц районах", - отмечается в сообщении.

Запрет на ввоз птицеводческой продукции из некоторых федеральных земель Германии, а также ряда других стран был введен Россельхознадзором в конце 2020 года в связи со вспышками птичьего гриппа. Впоследствии Россельхознадзор разрешил ввоз этой продукции с ряда предприятий Германии.