Киев готов к диалогу с Будапештом по энерговопросам в контексте контракта на закупку газа

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украинская сторона готова обсуждать с руководством Венгрии энергетические вопросы, связанные с подписанием Будапештом долгосрочного контракта с "Газпромом" на транзит газа в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью агентству Укринформ .

"Я знаю, что Петер [Сийярто] также принимает участие в форуме (по безопасности в Варшаве 5-6 октября - прим. ТАСС), но мы с ним здесь не пересекались. В то же время я открыт к разговору, мы не закрываем дверь на замок. Надо искать выход из любой ситуации и принимать решение, которое устроит все стороны", - сказал он в ответ на вопрос журналиста агентства о готовности Украины обсуждать энергетические вопросы с венгерской стороной.

Кулеба добавил, что Украина активно сотрудничает с Польшей по вопросу противодействия "Северному потоку - 2". "Я хочу отметить нашу координацию по вопросам "Северного потока - 2". В этом контексте мы действуем как одна команда, и это очень важно", - сказал министр.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год. Срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

Датское энергетическое агентство 4 октября 2021 года сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Киев ранее заявил, что "Северный поток - 2" угрожает национальной безопасности страны и выступил с инициативой проведения консультаций с Еврокомиссией по вопросу газопровода в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС.