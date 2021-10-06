Лавров: ЕАЭС и Иран согласовывают постоянное соглашение о зоне свободной торговли

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступили к согласованию постоянного соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Иран уже длительное время является участником временного соглашения касательно либерализации взаимной торговли, а сейчас мы приступили уже к согласованию полноценного постоянного соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Очевидны выгоды от этого процесса для всех его участников", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров напомнил, что Москва позитивно оценивает взаимодействие Ирана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ЕАЭС. Так, РФ приветствовала решение Совета глав государств ШОС, заседание которого проходило 16-17 сентября в Душанбе, начать процедуры вступления Ирана в организацию в качестве ее полноправного участника.

Иран, отметил министр, уже может принимать участие в деятельности ШОС, в том числе в формате контактной группы по Афганистану. "Значение этого формата сейчас возрастает, и мы заинтересованы в том, чтобы его эффективно использовать. Ну и все остальные направления работы ШОС - безопасность, борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмомом, обеспечение экономической связанности, транспортной связанности - все это в полной мере отвечает интересам и РФ, и Ирана", - резюмировал Лавров.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года. В 2020 году товарооборот между странами ЕАЭС и Ираном вырос на 18,5% по сравнению с показателями 2019 года, достигнув $2,9 млрд. Наибольшую долю в торговле ЕАЭС с Ираном занимает Россия (78,6%). Доля Казахстана - 11,2%, Белоруссии - 0,7%, Армении - 8,9%, Киргизии - 0,7%.