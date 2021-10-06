Фонд развития промышленности выдал регионам СКФО более 4,6 млрд рублей льготных займов

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности выдал регионам Северо-Кавказского федерального округа льготные займы по 19 проектам на 4,6 млрд рублей, сообщил в среду замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Константин Иваненко.

"Одним из ключевых инструментов поддержки является Фонд развития промышленности (ФРП), который в январе текущего года уменьшил верхний порог (годовую базовую ставку - прим. ТАСС) по льготным займам с 5 до 3%. На текущий момент за все время работы ФРП (фонд создан в 2014 г. по инициативе Минпромторга РФ - прим. ТАСС) предприятиям СКФО выданы льготные займы по 19 проектам на общую сумму более 4,6 млрд рублей", - сказал Иваненко в выступлении по видеосвязи на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО", которая проходит в Нальчике в среду.

В КБР, в частности, поддержаны два проекта по борьбе с коронавирусом на 380 млн рублей.

"Данная поддержка дополняется активностью региональных фондов развития промышленности. Сегодня региональные фонды развития промышленности действуют в пяти из семи субъектов СКФО. Их общая капитализация составляет более 700 млн рублей, в том числе в КБР - 27,9 млн рублей. Это позволяет получать совместные займы под 1,3% годовых в соотношении 70% федеральный бюджет и 30% - региональный фонд развития промышленности", - добавил Иваненко.

Он подчеркнул, что только региональный фонд Ставропольского края участвует в данных совместных программах финансирования. "Мы просим активизировать данную работу по линии остальных субъектов СКФО", - обратился Иваненко к участникам совещания.