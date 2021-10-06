Цены на авиакеросин и топочный мазут на бирже вновь обновили рекордные значения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Биржевые цены на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) и топочный мазут по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена авиакеросина выросла за день на 1,3% и превысила 53 тыс. рублей за тонну, составив 53,09 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива обновила рекорд, установленный 1 октября (52,84 тыс. рублей за тонну).

Биржевая цена топочного мазута обновляет рекордные значения четвертый день подряд. В ходе сегодняшних торгов его стоимость увеличилась на 2,4% и достигла 28,04 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо также немного подорожало: зимнее - на 0,3%, до 53,82 тыс. рублей за тонну, летнее - на 0,3%, до 50,65 тыс. рублей за тонну.

Цены на остальные представленные на бирже виды топлива снизились. Так, стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,5%, до 57,05 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,7%, до 58,99 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов опустилась на 0,04%, до 41,6 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,3%, до 51,81 тыс. рублей за тонну.