"Газпром" ожидает, что зима будет "хорошая" для компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодная, "хорошая" для компании. Об этом сообщил журналистам замглавы холдинга Виталий Маркелов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Для "Газпрома" [будет] хорошая зима, холодная", - сказал он. "Газпром" также сохраняет прогноз добычи на 2021 год более 510 млрд кубометров газа, отметил Маркелов, добавив, что компания "работает под спрос".

"Все зависит от спроса, холодной погоды и теплой погоды. Мы работаем под спрос", - сказал он, комментируя план добычи в IV квартале.

"Газпром" при этом еще не начал отбор газа из ПХГ РФ, продолжает закачку. Отвечая на вопрос, будут ли закачаны в хранилища плановые 72,638 млрд кубометров газа к 1 ноября, замглавы "Газпрома" ответил, что "у нас в "Газпроме" всегда все в порядке".

Накануне глава "Газпром межрегионгаза" сообщал, что ожидает, что предстоящая зима в России будет холодной и снежной, в том числе "потому что много рябины".

Ранее "Газпром" сообщал, что объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. Это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. По итогам 2020 года добыча газа "Газпромом" составила 452,7 млрд куб. м газа.