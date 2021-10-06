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Энергетический кризис в Европе

Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну

Цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость на энергетический уголь в Европе преодолела отметку $300 за тонну 5 октября, сообщает международное ценовое агентство Argus. Предыдущий исторический рекорд в $219,39 за тонну, державшийся с июня 2008 года, был побит 1 октября 2021 года.

Как сообщает агентство, цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. "Основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако резко нарастить экспорт отечественные компании не могут из-за инфраструктурных ограничений. Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду начинается и в России, поэтому производители увеличивают поставки угля отечественным потребителям", - уточняется в сообщении компании.

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Энергетический кризис в Европе
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