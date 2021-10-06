В Петербурге подписали соглашение о сокращении сроков оформления прав при газификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Меры по сокращению сроков оформления прав на объекты газификации будут разработаны для подключения в короткие сроки к газу 3,7 млн домовладений в России. Соответствующее соглашение подписали в среду на X Петербургском международном газовом форуме.

Соглашение подписали компания "Газпром газификация", управление Росреестра по Санкт-Петербургу и кадастровая палата города. "Скорость обработки документов, связанных со строительством объектов газовой сети - важный элемент реализации программ газификации и догазификации. От нее зависит оперативность взаимодействия всех участников этой масштабной работы. Подписанное соглашение открывает новые возможности электронного документооборота и полностью соответствует курсу на цифровизацию процесса газификации", - сказал после церемонии подписания генеральный директор компании "Газпром газификация" Сергей Густов.

По программе газификации планируют подключить к газу 3,7 млн домовладений в короткие сроки, использование цифровых сервисов при постановке объектов на кадастровый учет очень важно для реализации этих планов. Густов отметил, что к разработке этих мер уже приступили.

Учредителями компании "Газпром газификация" являются ООО "Газпром межрегионгаз" (99%) и АО "Газпром газораспределение". Компания зарегистрирована 12 июля 2021 года.