Астраханская фитнес-индустрия просит помощи у властей из-за ковидных ограничений

АСТРАХАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Астраханская фитнес-индустрия просит помощи у властей из-за введенных ранее ковидных ограничений, многие спортивные центры и залы находятся под угрозой закрытия. Об этом сообщила ТАСС региональный представитель Национального фитнес-сообщества, президент Федерации фитнес-аэробики Астраханской области Лидия Арсеньева.

"В фитнес-индустрии Астраханской области сложилась по-настоящему катастрофическая ситуация - мы еле существуем, у кого аренда - там вообще все плохо. Самый ужасный был август, во-первых, тогда мы еще две недели не работали. Продажи клубных карт сократились на 50-70%, посещаемость упала более чем вполовину, значительно снизились продажи по допуслугам. Несмотря на то, что наша отрасль пострадала от коронавируса не меньше, а то и больше других, жесткие правила для нас оставили без изменений, а многочисленные обращения не принесли никакого эффекта", - сказала Арсеньева.

В Астраханской области с 23 июля по 8 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки фитнес-залы были полностью закрыты. С 8 августа для их посещения стало необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест или QR-код о полной вакцинации. 30 августа решением оперштаба был снят ряд ограничительных мер для кафе и ресторанов региона, спортобъектов послабления не коснулись.

По словам президента Федерации фитнес-аэробики, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года размер прибыли отрасли снизился более чем на 70%, посещаемость сократилась на 80%.

"Чтобы нам справиться с этой сложной ситуацией, мы готовы предоставить свои площади под бесплатную рекламу вакцинации, разработать преференции для посетителей, прошедших полный курс вакцинации, активнее работать и развивать направление постковидной реабилитации. Просто хочется, чтобы нас услышали, а не просто забыли про нас", - поделилась Арсеньева.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Астраханской области, снятие временных ограничений на посещение фитнес-клубов находится в компетенции оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, который принимает решения, ориентируясь на текущую эпидситуацию в регионе.

По данным на 6 октября в Астраханской области за сутки зафиксировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в регионе продолжается увеличение показателя ежедневного прироста заболевших. Коэффициент распространения инфекции - 1,06. В регионе вакцинировано 334 955 человек, что составляет более 70% от плана иммунизации в регионе, полный курс вакцинации прошли 322 789 астраханцев.