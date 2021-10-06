"ВКонтакте" запустит грантовую программу для поддержки авторов мини-приложений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "ВКонтакте" запускает грантовую программу для помощи разработчикам мини-приложений в создании собственного проекта. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" запускает Fresh Code - грантовую программу, которая поможет авторам мини-приложений создать проект, опубликовать его в каталоге "ВКонтакте" и представить инвесторам. Лучшие разработчики получат денежные гранты и смогут первыми присоединиться к акселератору стартапов "ВКонтакте", который скоро начнет свою работу. Также "ВКонтакте" поддержит авторов лучших сервисов грантами по 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что конкурс открыт до 10 декабря, в нем могут принять участие авторы мини-приложений старше 14 лет, проект может быть создан независимым разработчиком, командой энтузиастов или с поддержкой бизнеса. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках программы пройдут встречи с инвесторами и командой "ВКонтакте".

Кроме того, соцсеть запустит собственный акселератор - программу поддержки для авторов мини-приложений.

"Мы постоянно предлагаем разработчикам новые способы поддержки - помогаем как финансово, с помощью грантовых программ, так и экспертно. Например, в прошлом году, когда больше 20 млн школьников и студентов оказались дома из-за пандемии, мы создали программу VK Fresh Code на платформе VK Mini Apps. Это позволило дать больше возможностей для онлайн-обучения и мотивировать начинающих разработчиков. В этот раз в рамках Fresh Code мы предлагаем уникальный шанс презентовать свой проект инвесторам и начать свой путь в новом акселераторе стартапов. Это отличная возможность для старта своего бизнеса", - приводятся в сообщении слова руководителя платформы для разработчиков "ВКонтакте" Глеба Воронцова.