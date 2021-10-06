Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Инвестиционные планы на глобальном энергетическом рынке носят долгосрочный характер, этот рынок "не терпит суеты и шараханий". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по вопросам развития энергетики.

"Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается, - сказал Путин. - Соответственно, цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер".

Президент отметил, что "резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам". В пример глава государства привел ситуацию на европейском энергетическом рынке, "где в этом году одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов".

Путин отметил недопустимость принятия политически окрашенных решений в области энергетики.

"Сложившееся на европейском энергетическом рынке положение - это еще один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей", - сказал глава российского государства.

Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом, указал Путин.

"Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они допустили ошибки, - сказал он. - Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом".

"И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", - резюмировал президент РФ.