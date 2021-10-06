Путин: Россия может выйти на рекордные показатели поставок энергоносителей в Европу

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Россия по итогам текущего года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, в том числе газа. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития энергетики.

"2020 [год] - пандемийный: сокращение производства в Европе. [Объем поставок из РФ составил] 179,35 млрд куб. м. 2021 год - год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м. Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - констатировал он.

По словам президента, Россия являлась и является надежным поставщиком газа в Азию и Европу, она в полном объеме выполняет все обязательства по таким контрактам.

"Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире - и в Азию, и в Европу. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства. Все - и хочу это подчеркнуть", - указал он.

"Газпром" ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок, заявил Путин. Президент напомнил, что в контрактах, по которым компания поставляет газ за границу, прописан минимальный и максимальный уровни поставок.

"В истории не было ни одного случая, когда "Газпром" отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки", - сказал Путин.