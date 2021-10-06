Путин заявил, что Россия видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. РФ видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию энергетики.

Президент сообщил, что компания "Газпром" за девять месяцев увеличила прокачку газа через Украину на 8% и превысит свои обязательства в этой сфере.

"Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 млрд кубических метров газа в год, и за 9 месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%", - заявил Путин. Он добавил, что "можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины".

По словам Путина, дальнейшее увеличение транзита газа через Украину невыгодно для "Газпрома", потому что поставки через новые газопроводы дешевле.

"Увеличивать больше объем для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 млрд долларов в год к соответствующим объемам поставок", - сказал президент.