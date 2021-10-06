{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: поставки газа по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Поставки газа в Европу по новым трубопроводам уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу почти в шесть раз. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию энергетики.

"Хотел бы напомнить, что поставка по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов СО2 в атмосферу за счет того, что там новое оборудование, больший объем с меньшими выбросами", - сказал президент. Он добавил, что новые трубопроводы позволяют прокачивать нефтепродукты с большим давлением.

Рекомендации банкам по защите прав потребителей с инвалидностью могут стать обязательными
Как сообщили в ЦБ, такое решение может быть принято, если финансовые организации не будут им следовать
Читать полностью