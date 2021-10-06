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Путин: РФ в энергетической стратегии должна заглянуть за горизонт двух-трех десятилетий

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что отечественная энергетическая стратегия должна быть рассчитана на десятилетия вперед.

"Наши с вами решения по развитию топливно-энергетического комплекса России должны быть взвешенными, должны учитывать национальные интересы, а главное - потребности наших граждан и, конечно, должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу", - сказал глава государства в среду на совещании по вопросам развития энергетики.

По его словам, "необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий".

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