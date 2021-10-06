Инвестпроекты на 15,5 млрд рублей планируется реализовать в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Ряд крупных инвестиционных проектов на 15,5 млрд рублей планируется реализовать в Кабардино-Балкарии до 2024 года. Об этом сообщил гендиректор АО "Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики" Ахмат Чочаев в среду на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО" в Нальчике.

"В Кабардино-Балкарии с 2021 по 2024 год планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по данным проектам предполагается порядка 15,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Чочаева, на непосредственном сопровождении корпорации находятся 11 инвестпроектов, общий объем инвестиций по ним составляет порядка 3,7 млрд рублей. "Если говорить о сотрудничестве с институтами развития и финансовыми институтами, мы предполагаем, что <...> необходимость заемных средств составит порядка 2,5 млрд рублей", - добавил он.