Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся, но до 2045 года потребление будет расти

Европа идет на жертвы, чтобы избавиться от нефти и газа. Чем это грозит России?

"По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно", - сказал глава государства в среду на совещании по вопросам развития энергетики. Он также отметил, что, по прогнозам экспертов, "спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами - свыше 1% в год". "В первую очередь потому, что газ как более чистый вид топлива в мировом энергобалансе будет замещать уголь", - пояснил Путин.

Президент России не исключает, что спрос на уголь после непродолжительного роста будет падать.

"Как полагают международные эксперты, в ближайшие пять лет спрос на уголь, особенно в странах Юго-Восточной Азии, немного возрастет, а затем, как они думают, на горизонте 10-15 лет стабилизируется, а дальше этот спрос начнет снижаться", - сказал глава государства.