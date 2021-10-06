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Путин поручил уделить особое внимание диверсификации экономики в угледобывающих регионах

Президент призвал заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Сценарии развития экономики РФ в условиях трансформации энергетического сектора должны включать в себя ее диверсификацию и создание новых производств, особенно в угледобывающих регионах. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по теме энергетики.

По его словам, уже сейчас необходимо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе в мире на экономику России, "просчитывать все сценарии развития РФ".

"При этом необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора", - сказал Путин.

Теги
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