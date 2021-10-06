Толстой раскритиковал сбор биометрических данных банками в ущерб безопасности клиентов

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

По его словам, организации, которые сегодня собирают биометрические данные, не умеет их хранить. "Это закономерный итог тактики "бежим впереди паровоза", когда грандиозные отчеты о переходе на новые стандарты обслуживания ставятся выше, чем безопасность людей и их накоплений", - отметил Толстой в своем Telegram-канале в среду.

"Технологии ради технологий нам не нужны, и повышать свои иллюзорные показатели за счет граждан недопустимо ни для банкиров, ни для операторов связи, ни для кого бы то ни было еще", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, банки сегодня "услужливо предлагают" своим клиентам сфотографироваться или записать голос и не думают о последствиях. "Предупреждают ли они граждан о рисках и [о] том, что утечки информации уже стали нормой? В ответ на эти вопросы мы можем услышать лишь слова о необходимости цифровизации", - отметил Толстой.

"Не умеете хранить информацию - нечего ее запрашивать", - добавил он.