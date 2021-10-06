Мордовия планирует увеличить поголовье свиней почти в три раза в ближайшие годы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Поголовье свиней в ближайшие годы в Мордовии планируется почти в три раза - с 360 тыс. до 1 млн. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов на российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в среду.

"360 тыс. голов свиней [есть в регионе на данный момент], хотим довести до 1 млнг, потому что рынок хороший, живой", - сказал Здунов во время осмотра выставки вице-премьером России Викторией Абрамченко.

По словам главы Мордовии, регион успел с запасом заготовить корма для животноводства.

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей экономики республики. По данным правительства Мордовии, каждый пятый трудоспособный житель региона трудится на селе, этот показатель практически в два раза превышает среднероссийский. В республике ведется реализация 20 инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму 14,5 млрд рублей. Реализация проектов крупнейших агрохолдингов в текущем году позволит создать 700 новых рабочих мест.