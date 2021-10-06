Эксперты связали рост цен на топливо на бирже с повышением уровня спроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Рост биржевых цен на нефтепродукты в РФ связан с текущим превышением спроса над предложением, но ситуация уже стабилизируется. Об этом заявил журналистам глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Мы связываем это с тем, что баланс спроса и предложения начал изменяться в сторону спроса. Рынок это видит, чувствует, и это, конечно же, тут же отразилось на движении цены", - сказал он.

При этом Рыбников добавил, что ситуация на биржевом рынке нефтепродуктов начала успокаиваться и выравниваться. "По последним нескольким дням видно, что цена немножко стабилизировалась", - подчеркнул глава биржи.

Глава СПбМТСБ также отметил, что все нефтяные компании торгуют выше установленных нормативов по реализации бензина на бирже (11% от уровня производства - прим. ТАСС). "Причем понятно, что значительная часть закрывается "Роснефтью", которая существенно превышает эти объемы, но мы видим, что и все остальные компании торгуют выше тех самых 11%. Вопрос, увеличивать ли эти нормы и до какой величины, - это не к нам, это в правительство, в Министерство энергетики совместно с ФАС, это их решение", - добавил он, отметив, что ему неизвестно о дополнительном увеличении нормативов.

Рыбников выразил мнение, что рост цен на нефть может повлиять на российский рынок нефтепродуктов в части выбора направления поставок и изменения структуры производства. "Это все взаимосвязанные вещи. Поэтому рост цены нефти на внешнем рынке неизбежно вызовет давление по этим вопросам, и нужно будет принимать определенные решения", - резюмировал глава биржи.