Глава СПбМТСБ заявил, что "Газпром" пока не увеличил объемы предложения газа на бирже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" пока не выполнил рекомендацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах. Об этом заявил журналистам глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Мы в курсе, естественно, что ФАС выдала рекомендации "Газпрому" по увеличению предложения на бирже. Но пока ситуация не изменилась", - сказал он.

Рыбников добавил, что такая ситуация не устраивает СПбМТСБ. "Стоит же задача развития рынка газа, стоит задача развития рыночного ценообразования на газ. И это задача, которая содержится в том числе в Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы, достаточно конкретные показатели записаны. Если мы хотим идти в эту сторону, то невозможно строить рынок газа, если на этом рынке нет объемов", - указал глава биржи.

По его словам, СПбМТСБ фиксирует остаточный неудовлетворенный спрос на газ. "Мы же видим обращения разных потребителей, причем не только к нам. Мы знаем, что письма пишут и в правительство, и в ФАС, и в Минэнерго. Потому что возможность через суточные торги и через месячные торги закрывать потребность, сбалансировать нехватку предложения, сбалансировать спрос с предложением - такие потребности есть", - резюмировал он, добавив, что потребность в покупке газа на биржевых торгах существует, в частности, у компаний электроэнергетической отрасли.

"Газпром" прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах с 9 августа в связи с аварией на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Тогда в СПбМТСБ отмечали, что предложение газа "Газпромом" на торгах будет возобновлено по мере завершения восстановительных работ на заводе.