В "Интер РАО" заявили, что Прибалтика не сможет увеличить импорт электроэнергии из России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Страны Балтии не смогут нарастить импорт российской электроэнергии, несмотря на энергодефицит, по причине действий литовского регулятора, который ограничил объем физических поставок. Об этом журналистам сообщил представитель компании "Интер РАО".

"Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что смягчило бы для них ценовые последствия. Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Как ранее сообщалось, регуляторы Латвии и Эстонии выступили против такого решения Литвы, однако ограничения по-прежнему не сняты", - отметил он.

В то же время стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Европе с поставкой 7 октября обновила исторические максимумы. Так, в Германии цена достигла €302,5 за МВт*ч, во Франции - €298,3, Великобритании - €320,1. При этом максимальные цены зарегистрированы именно в странах Балтии, в частности, в Литве - €347,5 за МВт*ч, а в Эстонии и Латвии - €256,1. Таким образом, за год цены выросли в шесть - восемь раз, уточнили в "Интер РАО".

Это связано как с высокими ценами на энергоносители, так и с низким уровнем ветра в Европе. Так, в Германии (63 ГВт установленной мощности ВЭС) ожидаемая выработка ВЭС составит около 2 ГВт ч, то есть коэффициент использования установленной мощности составит всего 3%, отметил представитель компании.