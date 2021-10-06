Путин заявил, что бюджетное правило и ФНБ обеспечивают долгосрочную устойчивость экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Исполнение бюджетного правила и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют экономике РФ сохранять устойчивость вне зависимости от внешней конъюнктуры. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по теме энергетики.

"Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянные пополнения Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономики, причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры, что наглядно продемонстрировал прошлый год", - сказал глава государства.