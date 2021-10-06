В Минпромторге призвали регионы СКФО ускорить работу по созданию индустриальных парков

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России призвало субъекты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) активизировать работу в части создания индустриальных парков. Об этом в среду сказал заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Константин Иваненко.

"В рамках развития региональной промышленной инфраструктуры в Минпромторге ведется целенаправленная работа по стимулированию создания индустриальных парков и промышленных технопарков. На территории СКФО действуют семь индустриальных парков, еще семь создаются, при этом два из них входят в реестр Минпромторга. Просьба активизировать данную работу", - отметил Иваненко в ходе выступления по видеосвязи на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО", которая проходит в Нальчике в среду.

Он отметил, что на территории КБР индустриальные парки пока не созданы. "Мы готовы совместно с другими ведомствами оказать помощь региону в данном направлении", - сказал директор департамента.

Он добавил, что ведомство направило предложения в Минэкономразвития России по включению в государственную программу социально-экономического развития СКФО мероприятий по стимулированию строительства новых индустриальных парков и промышленных технопарков.

"Здесь мы чувствуем полную поддержку по линии этой работы. Также, по нашей информации, по линии корпорации заложены механизмы поддержки развития промышленной инфраструктуры по проектам свыше 100 млн рублей. И мы в целом готовы для совместного взаимодействия по данному направлению", - рассказал Иваненко.