Застройщики и власти УрФО направят в Минстрой предложения по улучшению механизма КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Резолюцию с предложениями от застройщиков и представителей исполнительной власти субъектов Уральского федерального округа по улучшению механизма комплексного развития территории направят в Минстрой России. Документ соберут по итогам расширенной конференции "Комплексное развитие территории: проблемные вопросы реализации в регионах Уральского федерального округа и пути решения" на форуме 100+ TechnoBuild, сообщил в среду директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков.

"Мы не готовили проект резолюции, ожидая этой живой беседы. Поэтому проект резолюции мы подготовим в течение недели. Разошлем вам на согласование. Если кто-то что-то забыл, то не поздно еще добавить", - сказал Десятков, уточнив, что итоговый проект резолюции будет готов через две недели.

Как отметил на конференции президент Национального объединения строителей Антон Глушков, все предложения со встречи обобщат и официально направят не только в Минстрой России, но и в правительство России.

Во время дискуссии звучали предложения о том, чтобы предусмотреть для застройщика возможность выйти из программы КРТ. Также представители девелоперов и исполнительной власти попросили продумать использование механизма КРТ для садовых и гаражных кооперативов.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.