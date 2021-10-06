Калмыкия получит бюджетный кредит на создание микрорайона "Молодежный" в Элисте

ЭЛИСТА, 6 октября. /ТАСС/. Бюджетный кредит, одобренный правительством России Республике Калмыкия, позволит реализовать инвестиционный проект по комплексной застройке микрорайона в Элисте, сообщил глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в Instagram в среду.

"Сегодня на совещании по ВКС с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным Калмыкии была одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры. Мы реализуем инвестпроект по комплексной застройке микрорайона "Молодежный" в городе Элиста. Здесь будут построены жилые дома, новая автодорога, обустроена парковая зона и приобретены автомобили для общественного транспорта. Это позволит создать новые рабочие места в сфере ЖКХ, транспорта и торговли", - написал Хасиков.

Строительство современного микрорайона площадью 32 га с благоустроенной территорией и инфраструктурой задаст новый вектор в развитии строительной и дорожной отрасли Калмыкии, добавил глава республики, поблагодарив Хуснуллина за поддержку, а свою команду - за качественную подготовку проекта.

Комплексная застройка микрорайона "Молодежный" подразумевает строительство семи девятиэтажных домов, создание инженерной инфраструктуры, новой двухполосной автодороги, обустройство парковой зоны и приобретение автомобилей общественного транспорта. Это позволит дополнить рабочие места в сфере ЖКХ, транспорта и торговли, уточнили в пресс-службе главы региона.