"Финвижн холдингс" преобрела 20% долю банка "Хайс"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Финвижн холдингс", владельцем которой является Артем Аветисян, инвестировала деньги в банк "Хайс". Об этом говорится в сообщении пресс-службы инвестхолдинга.

"Инвестиционный меморандум подписали основатель "Хайс" Кирилл Параска и директор "Финвижн холдингс" Юрий Гусев. В рамках допэмиссии "Финвижн холдингс" получит долю в банке "Хайс" в размере 20%. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают", - пояснили там.

"Сегодня одним из самых быстрорастущих является рынок финтех-стартапов. Поэтому мы приняли решение об инвестировании в банк "Хайс". Мы видим проект перспективным, полностью соответствующим нашим интересам и инвестполитике", - сообщил Юрий Гусев.

Банк "Хайс" полностью функционирует в мобильном приложении, фокусируясь на узком сегменте - предпринимателях. "Инвестиции "Финвижн холдингс" будут направлены на разработку и запуск новых цифровых сервисов для бизнеса, еще более удобных, чем уже существуют на рынке", - пояснил Кирилл Параска. "Несмотря на то, что "Хайс" относительно молодой банк, у нас очень амбициозные планы. Например, мы хотим стать лидерами среди финтех-проектов, оставив позади даже самых крупных игроков", - добавил он.

Это не единственный проект, в который инвестировала "Финвижн холдингс" за последнее время. В конце июля компания объявила об инвестициях в "Новые дисперсные материалы" - производителя оборудования для выпуска металлических порошков для 3D-печати.

О намерениях "Финвижн холдингс" инвестировать в перспективные проекты ранее говорил в своем интервью "Комсомольской правде" Артем Аветисян. В планах холдинга отобрать около 100 подобных компаний в течение 3-5 лет и инвестировать в развитие каждой от 50 млн до 200 млн руб., заявлял он.