Льготные кредиты под 1% годовых ввели в Тверской области для социальных предпринимателей

ТАСС, 6 октября. Власти Тверской области ввели новую поддержку бизнеса в формате предоставления кредита для социальных предпринимателей на сумму до 5 млн рублей под ставку в 1% годовых. Получить заем могут, в том числе компании и бизнесмены, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Социальные предприниматели Тверской области могут получить заем по льготной ставке - под 1% годовых. Это новая мера поддержки бизнеса, которая стала доступна с осени 2021 года. Ее предоставляет региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Новую меру поддержки адресовали социальным предпринимателям, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, а также реализующим товары, произведенные такими работниками. "Кроме того, это предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтеров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, кредит предоставляется на срок до двух лет, максимальная сумма - до 5 млн рублей, при этом предусмотрена возможность получить средства без имущественного обеспечения. "Главная задача правительства Тверской области - предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.