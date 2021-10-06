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Мишустин: обходиться без цифровых технологий почти невозможно, в том числе на госслужбе

По словам премьера РФ, цифровые технологии открывают новые возможности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цифровые технологии открывают новые возможности, обходиться без инноваций уже почти невозможно, в том числе и на госслужбе. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

"Россия в третий раз принимает финал международного студенческого чемпионата по спортивному программированию, и это очень важное достижение, учитывая, что в текущем году по инициативе президента у нас проходит год науки и технологий", - напомнил глава кабмина.

Одна из его целей, продолжил премьер, - заинтересовать молодежь теми возможностями, которые открываются благодаря цифровым технологиям. "Обходиться без них уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе", - констатировал он.

Теги
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