Мишустин: обходиться без цифровых технологий почти невозможно, в том числе на госслужбе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цифровые технологии открывают новые возможности, обходиться без инноваций уже почти невозможно, в том числе и на госслужбе. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

"Россия в третий раз принимает финал международного студенческого чемпионата по спортивному программированию, и это очень важное достижение, учитывая, что в текущем году по инициативе президента у нас проходит год науки и технологий", - напомнил глава кабмина.

Одна из его целей, продолжил премьер, - заинтересовать молодежь теми возможностями, которые открываются благодаря цифровым технологиям. "Обходиться без них уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе", - констатировал он.