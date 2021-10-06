Минстрой ожидает постановление о целевом ввозе строителей из Узбекистана в ближайшее время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Минстрой России ожидает, что правительство в ближайшее время разрешит целевой ввоз строителей из Узбекистана. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Никита Стасишин.

"В ближайшее время выйдем на постановление правительства, которое опишет весь пилот по ввозу сюда трудовых мигрантов из Узбекистана, которые будут сюда приезжать сразу же привитыми "Спутником лайт" на территории Узбекистана", - сказал он журналистам в кулуарах форума 100+ TechnoBuild.

Замглавы Минстроя добавил, что в настоящее время проект постановления проходит последние согласования между заинтересованными ведомствами и службами. Среди них он назвал Минтруд, органы внутренних дел по вопросам миграции, а также Федеральное медико-биологическое агентство, которое будет проводить обследование рабочих на территории Узбекистана и заниматься вопросами вакцинации. Также Стасишин подчеркнул, что ввоз трудовых мигрантов по этому постановлению будет целевым.

"Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, в том числе объекты космодрома "Восточный", - сказал он.

При этом в патенте на работу, который строитель получит на территории России в течение семи дней, будет указана конкретная компания, на которую он станет работать, добавил Стасишин. Он также выразил надежду, что подготовительная работа по въезду рабочей силы из Узбекистана на российские стройки завершится до конца октября.

Ранее представители Минстроя России в составе официальной российской делегации посетили Ташкент, где обсудили с коллегами из Узбекистана пилотный проект по привлечению в Россию трудовых мигрантов. По оптимизированному механизму планируется централизованный ввоз 10 тыс. специалистов из Узбекистана, добавляли в Минстрое России.