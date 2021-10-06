Челябинский агрокомплекс "Ариант" вложит 3,2 млрд рублей в животноводство

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Агрокомплекс "Ариант" в Челябинской области вложит 3,2 млрд рублей в развитие животноводческого направления в 2021-2022 годах. Об этом губернатор региона Алексей Текслер в среду сообщил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко на российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2021", говорится в материалах пресс-службы губернатора.

"Алексей Текслер рассказал Виктории Абрамченко о реализации на Южном Урале инвестпроектов. <...> Агрокомплекс "Ариант" вложит 3,2 млрд рублей в развитие животноводческого направления в 2021-2022 годах, в строительство логистического центра, обеспечивающего мощности для единовременного хранения 25 тыс. тонн замороженной продукции в год, а также в строительство новой бойни, комбикормового завода и увеличение племенного поголовья свиней", - сказано в материалах.

Агрофирма "Ариант" - крупный агропромышленный холдинг, который является одним из лидеров по производству мясной продукции в Уральском регионе. "Ариант" работает по принципу замкнутого производственного цикла, имеет развитую сеть фирменных магазинов.

Одна из крупнейших в стране выставок достижений сельского хозяйства "Золотая осень" начала свою работу сегодня в парке "Патриот" (Московская область).

По данным властей Челябинской области, регион занимает в стране четвертое место по производству яиц, седьмое - по мясу птицы, первое - по макаронным изделиям. Общий товарооборот в сфере сельского хозяйства вместе с переработкой составляет 10% от ВРП.